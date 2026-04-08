"Очень на папу похож": экс-супруга Дзидзьо показала 10-месячного сына
- Певица SLAVIA поделилась фото и видео с сыном Львом, которому исполнилось 10 месяцев.
- В комментариях пользователи выражают восхищение и отмечают, что Лев похож на отца – Андрея Павлюка.
Певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава) показала, как сейчас выглядит ее сын. Сегодня Льву исполнилось 10 месяцев.
Фотографии и видео с сыном SLAVIA опубликовала на своей странице в инстаграме.
SLAVIA поделилась фотографиями, на которых Лев изображен один, а также с родителями. На видео заметно, что сын певицы – довольно активный мальчик и понемногу пытается ходить.
Сегодня сыночку 10 месяцев! Наш Левчик очень активный, имеет 2 нижних зубчика, а верхние уже выглядят и скоро появятся. Еще не ходит сам, но уверенно шагает возле опоры. Первые самостоятельные шаги уже совсем близко! Любим тебя безгранично, наш маленький исследователь,
– написала SLAVIA.
Реакция сети
В комментариях под сообщением пользователи пишут приятные слова и пожелания сыну SLAVIA. Некоторые отмечают, что Лев похож на отца – бизнесмена Андрея Павлюка.
- "Какой он красавчик".
- Класс, когда улыбается, то очень на папу похож".
- "Поздравления красавчику и вам, родителям. Любо смотреть на вас".
- "Славочка, пусть растет здоровый и счастливый".
- "Ох, маленький папочка. Похож на папу".
Реакция сети на фото и видео с сыном SLAVIA / скриншоты из инстаграма
Напомним, что Андрей Павлюк сделал предложение SLAVIA через Дию в свой день рождения. Они поженились 7 июня 2025 года. Влюбленные зарегистрировали брак в отделе ЗАГСа в Житомирской области.
Отметим, что в интервью "Коротко про" певица признавалась, что не хочет свадьбы.
Когда SLAVIA родила сына?
SLAVIA впервые стала мамой 8 июня 2025 года, на праздник Троицы.
Певица родила сына в Житомирском областном перинатальном центре. Андрей Павлюк присутствовал на родах жены.
Лев родился весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра.
Интересно, что муж SLAVIA хотел назвать сына Атласом, но супруги все-таки выбрали имя, которое предлагала певица.