В Беларуси открыли уголовное дело против лидера группы "Ляпис Трубецкой"

Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело против лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка.

Сергея Михалка обвиняют в разжигании вражды и оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Уголовное дело против него открыли 18 мая 2026 года.

За разжигание вражды лидеру группы "Ляпис Трубецкой" грозит штраф или пять лет лишения свободы, а за оскорбление президента – четыре года заключения.

Как пишет белорусский отдел "Радио Свобода", Михалка будут судить заочно. Следственный комитет Беларуси не раскрыл причину, но издание "Зеркало" информирует, что в 2024 году песню группы "Ляпис Трубецкой" – "Не быть скотом", которую музыканты создали в 2011 году на стихотворение белорусского поэта Янки Купалы, признали "экстремистской".

