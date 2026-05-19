В Беларуси открыли уголовное дело против лидера группы "Ляпис Трубецкой"
- Сергея Михалка обвиняют в разжигании вражды и оскорблении президента Беларуси, уголовное дело открыли 18 мая 2026 года.
- Лидеру группы "Ляпис Трубецкой" грозят штраф, пять лет лишения свободы за разжигание вражды и четыре года заключения за оскорбление президента, судить его будут заочно.
Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело против лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка.
Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.
Сергея Михалка обвиняют в разжигании вражды и оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Уголовное дело против него открыли 18 мая 2026 года.
За разжигание вражды лидеру группы "Ляпис Трубецкой" грозит штраф или пять лет лишения свободы, а за оскорбление президента – четыре года заключения.
Как пишет белорусский отдел "Радио Свобода", Михалка будут судить заочно. Следственный комитет Беларуси не раскрыл причину, но издание "Зеркало" информирует, что в 2024 году песню группы "Ляпис Трубецкой" – "Не быть скотом", которую музыканты создали в 2011 году на стихотворение белорусского поэта Янки Купалы, признали "экстремистской".
Что известно о позиции Сергея Михалка?
Сергей Михалок поддерживал Революцию Достоинства. Песня "Воины свете", которую исполняет группа "Ляпис Трубецкой", стала одним из символов Майдана.
В 2015 году музыкант получил вид на жительство в Украине, а в августе 2024 года Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.
Михалок критиковал Александра Лукашенко и осудил российскую агрессию против Украины.
В 2022 году "Ляпис Трубецкой" представил украиноязычную версию трека "Воины свете", текст перевел украинский писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан.