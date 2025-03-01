Умерли в один день: СМИ обнародовали важную деталь относительно загадочной смерти Гекмена и Бетси

На днях стало известно о том, что оскароносного актера Джина Гекмана, его жену Бетси Аракаву и собаку нашли мертвыми в собственном доме. Несмотря на то, что расследование продолжается, уже известно о некоторых странных вещах.

По информации местных властей, новость, что супруги умерли, появилась 27 февраля. Однако результаты экспертизы свидетельствуют о том, что пара умерла за девять дней до того, как нашли их тела, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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По данным шерифа, последним днем жизни голливудской звезды Гекмана было 17 февраля. Интересно, что криминальные эксперты до сих пор убеждены, что в загадочной смерти супругов нет криминальной составляющей.

Тесты на угарный газ в доме не обнаружили опасных веществ. Сейчас ожидаются результаты токсикологических исследований и вскрытия.

Входная дверь дома была открыта, однако признаков постороннего вмешательства, кражи или ограбления правоохранители не обнаружили.