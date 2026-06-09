Бывший концертный директор Софии Ротару сказал, где сейчас артистка

Руководитель "Хора Веревки" Игорь Курилов около 20 лет был директором концертных программ Софии Ротару. Дирижер рассказал, где живет певица, и ответил, поддерживает ли связь с ней.

Подробностями Курилов поделился в интервью изданию "Главком".

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Игорь Курилов рассказал, что редко общается с Софией Ротару. В прошлом году мужчина не поздравил певицу с днем рождения, ведь говорит, что ее не было в Украине.

Хотя с Аурикой (сестра Софии Ротару – 24 Канал) мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области, откуда родом Ротару – 24 Канал), а она тем временем на Сицилии,

– добавил Курилов.

Ранее Аурика Ротару рассказывала, что сестра живет в своем доме под Киевом – в Конча-Заспе, и занимается садом, огородом.

Соня мне говорила: "Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать...". Но я отказался,

– вспомнил бывший концертный директор Ротару.

В 2014 году Курилов сказал Софии Михайловне, что больше не будет ездить в Россию, хотя она продолжила там выступать. Дирижер утверждает, что артистка не обижалась на него.

Я чисто формально тогда объявил, что не поеду туда больше по понятным причинам. Но к этому времени уже над гастролями работала Ольга (россиянка Ольга Коняхина – 24 Канал), поэтому мне этот отказ не стоил ничего,

– отметил Игорь Владимирович.

Какова позиция Софии Ротару относительно войны?

После начала полномасштабного вторжения София Ротару осудила российскую агрессию против Украины. Однако впоследствии выбрала молчаливую позицию. Она изредка выходит на связь и не дает интервью.

Аурика Ротару уверяла, что сестра живет в Украине и переживает за украинцев. Более того, она заявила, что у артистки есть фонд, который помогает украинским военным.

В прошлом году журналист Алексей Суханов утверждал, что София Михайловна готовится дать интервью, но сейчас находится "не в том состоянии: и душевном, и физическом", чтобы это сделать.