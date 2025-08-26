В сети показали якобы новое фото Софии Ротару: как она выглядит
- В сети появилось новое фото Софии Ротару, опубликованное в фан-аккаунте в инстаграме, якобы сделанное 22 августа 2025 года в Киеве.
- Певица изображена в повседневном образе, без макияжа, в черных очках.
После начала полномасштабного вторжения София Ротару почти не выходит на связь и не высказывается относительно войны России против Украины. На днях в сети появилось якобы новое фото с певицей.
Его опубликовали в фан-аккаунте Ротару в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
Вероятно, поклонник Софии Ротару попросил сфотографироваться с певицей. В описании отмечается, что фотография сделана 22 августа 2025 года, а в геолокации указан город Киев. Однако правда ли это – неизвестно.
Ротару изображена в повседневном наряде и, похоже, без макияжа. Она дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и распустила волосы. На фото певица улыбается.
Выходила ли София Ротару на связь в последнее время?
Напомним, 7 августа София Ротару опубликовала несколько фотографий из Киева. Певица позировала на Андреевском спуске и на стеклянном посту, откуда открывается прекрасный вид на Днепр.
Впоследствии сестра Ротару распространила фотографию с певицей, сделанную в ее родном селе Маршинцы Черновицкой области. Артистка отпраздновала там день рождения – 7 августа ей исполнилось 78 лет.