София Ротару прервала молчание после массированного обстрела Киева: жуткие кадры от звезды

В ночь на 2 июля украинская столица содрогнулась от очередной ужасной атаки врага. Эта трагедия не оставила равнодушным никого, и даже София Ротару, которая в последнее время крайне редко выходит на связь со своими поклонниками, эмоционально отреагировала на события в Киеве.

Знаменитая певица не смогла остаться в стороне от этой беды. В своих Instagram-stories София Михайловна поделилась жуткими кадрами разрушенных зданий.

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Артистка выразилась лаконично: она лишь указала дату трагедии – 2 июля – и добавила к фото смайлик в виде разбитого сердца, который красноречиво передает всю боль. Из-за этого страшного преступления 3 июля в Киеве официально объявили Днем траура.

Рассказ Софии Ротару / фото из инстаграма

С начала полномасштабного вторжения Ротару выбрала для себя максимально непубличный образ жизни. Она не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях.

Однако звезда всегда реагирует на циничные обстрелы городов и публично отмечает важные для нашей страны даты.

Кстати, как ранее рассказывала ее сестра, все это время легендарная артистка никуда не уезжала – она находится в Украине и живет в своем доме под Киевом.