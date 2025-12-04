Он меня ненавидит, – самая скандальная участница "Холостяка" заявила, что поссорилась с Решетником

София Шамия – обладательница титула "Мисс Украина 2023". Она стала участницей 14 сезона проекта "Холостяк" и была первой, кто покинула шоу со скандалом.

Более того, экс-участница проекта открыто заявила о конфликте с неизменным ведущим "Холостяка" – Григорием Решетником, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал NABARI.

По словам Шамии, Григорий неоднократно подшучивал над ней в соцсети Threads. Такое поведение ведущего стало причиной того, что они поссорились.

Более того "Мисс Украина 2023" заявила, что Решетник ее ненавидит.

Григорий меня ненавидит. Мне он нравится как человек, у него классно построена модель семьи. Но он подшучивает надо мной в Threads. Он хайпует, но у всего есть пределы. Когда это два-три раза – хорошо, но когда четыре-пять, то можно остановиться. Это был открытый буллинг,

– рассказала экс-участница "Холостяка".

Девушка говорит, что даже написала шоумену, что пора остановиться, а тот ответил следующее: "Это вы должны остановиться пиариться на проекте!".

София Шамия / Фото из инстаграма "Холостяка"

Но и на этом София не остановилась. Оказалось, что она позвонила ведущему и предложила свою кандидатуру на роль следующего сезона "Холостячки". Она аргументировала тем, что сейчас ее имя часто появляется в заголовках СМИ, поэтому это можно использовать.

Решетник ответил, чтобы девушка обратилась в пиар-отдел телеканала. Шамия рассказала, что разговор оказался спокойным и приветливым.

Ранее в Threads "Мисс Украина 2023" возмутилась из-за того, как ее показали в шоу, утверждая, что монтажеры создали впечатление, будто она наивная девочка. Шамия также отметила, что в шоу уделяли слишком много внимания ее титулу.

Скандалы с Софией Шамией