София Стужук, которую называют предательницей Украины, в очередной раз оказалась в медийном поле. На этот раз, вероятно, ее имя фигурирует в очередном скандале.

Но это не впервые, когда Стужук вляпывается в скандальные истории. Все же стоит начать с ее прошлого. Родом блогерша из Севастополя. После временной оккупации полуострова переехала в Киев, где раскрутила свой блог до миллионной аудитории. В материале Show24 узнавайте, что известно о жизни Стужук и какова ее позиция относительно Украины и войны.

Смерть первого мужа и роды в бассейне

Долгое время София была замужем за известным блогером Дмитрием Стужуком. У супругов родилось трое детей: Дэвид (2015), Лолита (2018) и Оливия (2019). Через некоторое время блогерша подала на развод, однако официально развестись не удалось, ведь младшая дочь была слишком маленькой. В 2020 году от осложнений, вызванных COVID-19, муж умер. Известно, что Дмитрий имел проблемы с сердцем.

София и Дмитрий Стужук / Фото из инстаграма блогера

В 2022 году блогерша вышла замуж за бизнесмена Антона Левандского. В 2023 году она родила от него дочь Василису. Супруги были на грани развода, однако пережили кризис. В марте этого года женщина в пятый раз стала мамой. Стужук в очередной раз рожала в бассейне дома, а не в больнице под наблюдением врачей, что транслировала в своих соцсетях.

София Стужук с мужем и детьми / Фото из инстаграма блогера

Гражданская позиция Софии Стужук и скандалы с ее участием

До начала полномасштабной войны блогерша имела бизнес как в Украине, так и России. Когда страна-агрессор развязала большую войну, то от Стужук ожидали конкретной позиции, ведь у нее огромная аудитория.

Сегодня на ее блог в инстаграме подписано 4,7 миллиона человек. Ранее она говорила, что чувствует себя "русской".

И женщина выбрала путь публиковать сторисы о том, что она хочет мира, распространяла сине-желтые картинки, а также могла вспомнить об эвакуационных коридорах в некоторых городах.

Что публиковала Стужук в начале большой войны / Скриншоты из видео на ютуб-канале Евгении Гордиенко

В первые дни она вместе с детьми и няней выехали за границу. Осенью 2022 года она поддержала пользователя, который написал, что "украинцы сами виноваты в том, что на них сбрасывают ракеты".

София Стужук поддержала скандальное заявление / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии ее обвинили в том, что война не стала для нее причиной не рекламировать товары из России и инфлюенсеров из страны-террористки.

В марте 2024 года Стужук дала интервью, где заявила, что Россия напала на Украину. Она также сказала, что любит Украину и не считает себя предательницей.

Моя личная позиция, не быть человеком, который будет "хавать" общие повестки, лицемерно выдавать то, что сыграет на мою репутацию, но не является мной. Говорят, что позиция "за мир" – не позиция, но любая позиция – это позиция. Я ни разу не сказала, что я за Россию,

– высказалась блогерша.

В феврале 2024 года блогерша хвасталась фотографиями с отдыха в ОАЭ. Она не постеснялась публиковать фото с россиянками, которые не осудили ни путинский режим, ни развязанную войну в Украине. К примеру, в ее объективе оказывались Надин Серовски, Елена Сажина и Альбина Затонская.

Стужук отдыхала с россиянками в ОАЭ / Скриншот из инстаграма

Некоторое время с новым мужем инфлюенсерка жила в Латвии. Местные СМИ писали, что возле дома семейства нашли настоящую свалку, которую они организовать в лесу. На находку наткнулся лесник, который среди мусора нашел данные и адрес супругов. Он поехал по указанному адресу, а дверь ему открыла, вероятно, няня. Мужчина объяснил ситуацию, а ему в ответ пообещали, что мусор обязательно заберут. Однако этого не произошло.

А сегодня, 29 сентября, пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что 30-летнюю инстаграм-блогера обвинили в неуплате налогов. Женщина была зарегистрирована как ФЛП и за 2018-2022 годы заработала более 58 миллионов гривен. Налоги с этих доходов не платила, поэтому государство потеряло почти 11,5 миллионов гривен.

Учитывая фото и описание, вероятно, речь идет о Софии Стужук.

Софию Стужук, вероятно, подозревают в неуплате налогов / Скриншот с сайта

Сама блогерша пока не прокомментировала обвинений.

Где сейчас София Стужук?

Некоторое время вместе с детьми и мужем Стужук жила в Латвии. Но в середине сентября этого года сообщила, что они переехали. Теперь семья живет в Таиланде. Она заявляла, что возвращаться в Украину не собирается.

Инфлюенсерка продолжает вести блог на русском языке, а также запускает курсы по похудению и родам.