Не знала, что с этим делать, – известная украинская певица неожиданно объявила о беременности
- Украинская певица Тереза Балашова (СолоХа) объявила о своей беременности третьим ребенком во время концерта в Киеве.
- Певица уже более четырех лет находится в отношениях с мужем Максимом, и пара воспитывает общую дочь Евлалию и дочь Ариану от предыдущего брака артистки.
Известная украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под сценическим именем СолоХа, объявила, что беременна. Артистка ждет третьего ребенка.
Радостную весть Татьяна рассказала прямо во время своего концерта в столице. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.
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Так, 29 марта состоялся концерт СолоХа "Чего хочет женщина". Выяснилось, что о своей беременности певица узнала во время подготовки к выступлению. Она даже думала не давать концерт из-за своего состояния, однако все же решилась выступить для поклонников.
Не знала, что с этим делать. Думала, может, переносить или отменить концерт... Я узнала, что я беременна и жду третьего ребенка. Но беременность не болезнь, а счастье,
– поделилась знаменитость.
Что известно о личной жизни СолоХи
- Более четырех лет артистка находится в отношениях с мужчиной Максимом. Известно, что он работает в правоохранительных органах и не хочет быть публичным.
- Пара замужем и воспитывает общую дочь Евлалию, которой 3 сентября 2025 года исполнится 2 года. Сокращенно девочку называют Ева.
- Кроме того, супруги воспитывают дочь певицы от предыдущего брака. Девочку зовут Ариана.
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