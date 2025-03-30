Не знала, что с этим делать, – известная украинская певица неожиданно объявила о беременности

Известная украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под сценическим именем СолоХа, объявила, что беременна. Артистка ждет третьего ребенка.

Радостную весть Татьяна рассказала прямо во время своего концерта в столице. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Так, 29 марта состоялся концерт СолоХа "Чего хочет женщина". Выяснилось, что о своей беременности певица узнала во время подготовки к выступлению. Она даже думала не давать концерт из-за своего состояния, однако все же решилась выступить для поклонников.

Не знала, что с этим делать. Думала, может, переносить или отменить концерт... Я узнала, что я беременна и жду третьего ребенка. Но беременность не болезнь, а счастье,

– поделилась знаменитость.

Что известно о личной жизни СолоХи

Более четырех лет артистка находится в отношениях с мужчиной Максимом. Известно, что он работает в правоохранительных органах и не хочет быть публичным.

Пара замужем и воспитывает общую дочь Евлалию, которой 3 сентября 2025 года исполнится 2 года. Сокращенно девочку называют Ева.

Кроме того, супруги воспитывают дочь певицы от предыдущего брака. Девочку зовут Ариана.

Напомним, недавно пополнилась семья Монатиков. Дмитрий в третий раз стал отцом. У него родился сын. На днях стало известно, как Монатик назвал младшего сына.