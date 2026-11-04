Хочется сохранить каждый миг, – Витвицкая показала, как прошел ее первый месяц с маленьким сыном
В конце сентября телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой. С тех пор прошел уже месяц, и она решила вспомнить, каким был их с сыном первый октябрь вместе.
В инстаграме знаменитость опубликовала подборку семейных фотографий и поделилась впечатлениями о материнстве.
Наш первый месяц вместе пролетел так быстро. Хочется сохранить каждый миг,
– написала Витвицкая.
В подборке собраны различные моменты из их повседневной жизни: совместные фото с Устимом, прогулки и поездки на машине, а также снимки с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, и друзьями.
Телеведущая призналась, что пока не успевает рассказать подписчикам обо всем, что происходит в ее жизни. Она постепенно привыкает к новому ритму и открывает для себя материнство.
Втягиваюсь в процессы и новые осознания – и это все настолько не похоже на все, что я пережила до этого. Впереди еще столько открытий,
– поделилась Соломия.
Тем временем супруги уже задумываются о крещении сына. Ранее Витвицкая рассказывала, что у них с мужем даже бывали ссоры по поводу того, как организовать это событие.