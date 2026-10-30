Мы принадлежим к разным конфессиям, – Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына

Телеведущая Соломия Витвицкая активно готовится к таинству крещения своего первенца Устима. Звезда призналась, что из-за принадлежности к разным христианским конфессиям у них с мужем возникли споры по поводу выбора храма.

О подготовке к важному событию звездная мамочка рассказала подписчикам в своем инстаграме. Оказалось, что Соломия – греко-католичка, а ее возлюбленный Алексей – православный. Именно эта деталь заставила влюбленных искать общее решение, которое устроило бы обоих. В конце концов паре удалось прийти к согласию.

Мы с мужем разных конфессий, и было немного споров о том, в какой именно церкви будут крестины, но в конце концов мы нашли компромисс,

– поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая рассказала о планах на крещение сына / Скриншот из Instagram-сторис solomiyavitvitska

Какой именно храм выбрала семья, телеведущая пока держит в секрете. Однако она охотно раскрыла формат предстоящего торжества, отметив, что громкой вечеринки не будет.

Это будет камерное мероприятие, только с родными и близкими, ничего масштабного не планируем,

– пояснила Соломия.

Соломия Витвицкая рассказала о крещении сына / Скриншот из Instagram-сторис solomiyavitvitska

Что касается крестных родителей для маленького Устима, то у звезды тоже есть четкая позиция. Она не гонится за медийностью или популярностью кумовьев, ведь главным критерием являются тепло, нежность и комфорт в общении с ребенком.

А на днях телеведущая призналась, готова ли она уже ко второму ребенку.