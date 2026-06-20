46-летняя телеведущая Соломия Витвицкая во второй раз вышла замуж

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая вышла замуж за военнослужащего Алексея Ситайла.

Пара официально зарегистрировала брак 20 июня. Об этом Соломия сообщила на своей странице в Instagram.

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Витвицкая показала видео с церемонии. Жених был в военной форме, а она – в белом вышитом платье. Волосы телеведущей заплели в косу и уложили вокруг головы, как традиционный венок. Прическу украсили кремово-золотистой лентой. В руках Витвицкая держала небольшой букет нежно-розовых роз.

Это второй брак для Соломии Витвицкой. До этого она была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. Пара прожила в браке 8 лет. В 2021 году стало известно об их разводе.

История любви Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло знали друг друга ещё до полномасштабной войны, но почти не общались – лишь изредка виделись на праздниках у общих друзей.

Алексей ранее работал председателем районного суда в Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.

После начала большой войны Соломия занялась волонтерством, поэтому мужчина время от времени обращался к ней за помощью для своего подразделения. Так они начали больше общаться, а впоследствии вступили в отношения.

В феврале 2025 года Алексей сделал Соломии предложение в Карпатах, а в апреле 2026 года стало известно, что пара ждет ребенка.