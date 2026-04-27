Витвицкая объявила о беременности в инстаграме. Она опубликовала трогательное видео с заметно округлившимся животиком.
Не пропустите Тарас Тополя искренне ответил, готов ли к новым отношениям после развода
Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло сняли видео на мосту. Мужчина позирует в военной форме и держит в руках снимок УЗИ, а телеведущая нежно держится за животик. Она долгое время скрывала беременность.
В ожидании нашего чуда,
– говорится в описании под видео.
В комментариях под сообщением Соломию и Алексея поздравили подписчики и знаменитости, в частности Наталка Карпа, Оля Цибульская, Кристина Решетник, Юрий Горбунов, Анна Саливанчук и другие.
- "Лучшая новость, которая только может быть! Соличка, плачу от счастья!"
- "Какая классная новость, поздравляю".
- "Какой кайф! Поздравляю, это супер новость, будьте счастливы".
- "Ура, какое это счастье! Поздравляем вас".
Соломию Витвицкую поздравляют с беременностью / Скриншоты из инстаграма
Напомним, 16 апреля звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом, о чем сообщил на своей странице в инстаграме. Его жена Екатерина родила сына, которого пара назвала Орестом.
Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой?
В 2013 году Соломия Витвицкая вышла замуж за клипмейкера Влада Кочаткова. В 2021 году телеведущая объявила о разводе с мужем.
В 2024 году стало известно, что Витвицкая встречается с Алексеем Ситайлом. Они виделись еще до начала полномасштабного вторжения, но не общались. Уже после 24 февраля 2022 года военный обратился к телеведущей с запросом о помощи его подразделению. Впоследствии между ними завязались отношения.
14 февраля 2025 года во время отдыха в Карпатах Алексей сделал Соломии предложение.