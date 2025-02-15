Соломия Витвицкая во второй раз выходит замуж: ей сделал предложение любимый-военный

Ведущая Соломия Витвицкая во второй раз выходит замуж. В День святого Валентина она получила предложение от бойфренда-военнослужащего.

Украинская ведущая Соломия Витвицкая сообщила о своем новом статусе невесты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Военный Алексей Ситайло сделал любимой предложение руки и сердца. Это произошло в романтическую дату – День святого Валентина. В то время пара отдыхала с друзьями в Карпатах.

Ведущая опубликовала трогательное видео. В ролике пара нежно обнимается. Соломия держит в руках букет красных роз, а Алексей – коробочку с кольцом. На фоне видео звучит трек Светланы Тарабаровой "Я говорю так".

Позже Соломия Витвицкая показала фото кольца, которое получила от бойфренда. Друзья, коллеги и подписчики ведущей поздравили ее с помолвкой.



Соломия Витвицкая показала кольцо / Фото из инстаграм-сториз

Личная жизнь Соломии Витвицкой

Для Соломии Витвицкой это будет второй брак. Ведущая состояла в браке с Владом Кочатковым 8 лет и сообщила о разводе в декабре 2020 года.

В феврале 2024 телезвезда рассекретила, что находится в отношениях с Алексеем Ситайлом. По ее словам, пара познакомилась благодаря волонтерству.