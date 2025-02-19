Грозило 24 года заключения: завершился суд по делу о стрельбе, связанной с A$AP Rocky

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор по делу американского рэпера A$AP Rocky. Исполнителю грозило длительное заключение до 24 лет за решеткой.

Стало известно, как жена певца Рианна отреагировала на вынесенный судом приговор. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Associated Press.

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Так, после рассмотрения всех обстоятельств дела судья снял все обвинения с A$AP Rocky, признав рэпера невиновным в инкриминируемом преступлении.

На судебном заседании рэпера поддерживали его возлюбленная – всемирно известная певица Рианна, а также мать и сестра. После снятия всех обвинений A$AP Rocky эмоционально обнял родных, а Рианна не смогла сдержать слез.

Спасибо вам, что спасли мне жизнь,

– сказал артист после оглашения оправдательного приговора.

В чем именно обвиняли A$AP Rocky