В пятом выпуске "Голоса страны-14" между тренерами разгорелся настоящий спор. Причиной стало выступление 47-летней преподавательницы вокала из Харькова Оксаны Петровой.

Женщина исполнила песню "Красный мак", созданную искусственным интеллектом. Артем Пивоваров и Тина Кароль раскритиковали такой выбор, а вот Наталья Могилевская встала на защиту участницы, передает 24 Канал.

Пивоваров эмоционально выступил против треков, созданных нейросетями, и напрямую обратился к певице.

Ох, Оксана… Не знаю, хотите ли вы слышать это от меня или нет… Что касается выбора песни… Неужели среди всех самых красивых украинских песен, песен мира не нашлось ни одной, которая бы подходила вашему образу, которую создал человек, а не искусственный интеллект?

– высказался певец.

Артем Пивоваров / Фото из фейсбука певца

Наталья Могилевская с коллегой не согласилась и похвалила харьковчанку за то, что та не боится экспериментов.

Вы набрались смелости показать свой талант, свою современность. Человек поет песню, созданную искусственным интеллектом. Она современная!

– заявила звезда.

После этого между артистами начался спор. Пивоваров поинтересовался, что же в этом "современного", и напомнил: в Австрии музыку от ИИ вообще запретили на стриминговых платформах, а в Украине она почему-то собирает миллионы прослушиваний.

Я не считаю, что это нужно терпеть. Это не о современности!

– возмутился музыкант.

К разговору присоединилась и Тина Кароль. Она поддержала Артема и объяснила, что треки, созданные ИИ, вообще не рассчитаны на живой человеческий голос, поэтому участнице было трудно продемонстрировать свой вокал.

Пойте то, что пишет человек. Тем более что в Украине так много авторов! Вам не удалось спеть эту песню, я сейчас скажу это как певица, потому что она не создана для того, чтобы человек ее спел,

– подчеркнула Тина.

Несмотря на это, Могилевская своего мнения не изменила.

Судьи "Голоса страны-14" поспорили из-за ИИ-трека: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно на сцене шоу выступила другая преподавательница вокала – Елена Украинец. Ей удалось завоевать симпатии сразу трех судей.