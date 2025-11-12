На фоне коррупционного скандала с Миндичем: ютуб-канал Stadium Family прекратил работу
- Stadium Family прекратило работу их ютуб-канала из-за коррупционного скандала вокруг совладельца Тимура Миндича.
- НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в энергетике, вероятным руководителем которой является Миндич, выехавший из Украины накануне обысков.
Stadium Family объявило о прекращении работы их ютуб-канала. Произошло это на фоне коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича.
Как оказалось, бизнесмен является продюсером и совладельцем "Стедиум Фемили". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу творческого объединения.
Stadium Family опубликовали пост в соцсетях, где объяснили, что с их ютуб-каналом.
Хотим проговорить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала. Мы занимались всегда производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала,
– написала команда.
В публикации отметили, что ютуб-канал прекращает работу на неопределенное время.
В видео на ютуб-канале Stadium Family Тимура Миндича упоминали в финальных титрах как продюсера.
По информации YouControl, он владеет 75% компании "Стедиум Фемили", другая доля принадлежит актеру Студии "Квартал 95" Владимиру Мартынцу.
YouControl – это онлайн-сервис, который помогает узнать всю официальную информацию о компаниях или предпринимателях в Украине.
Что известно о деле Миндича?
- На днях НАБУ и САП раскрыли большую коррупционную схему в сфере энергетики.
- Группа влиятельных людей придумала схему, как зарабатывать на "откатах". Поставщики, которые хотели сотрудничать с Энергоатомом, должны были отдавать 10 – 15% суммы контракта взяткой. Если кто-то не платил, ему блокировали платежи или же отказывали в сотрудничестве.
- Все это координировала преступная организация, в которую были привлечены высокопоставленные чиновники. Они контролировали назначения на должности, тендеры и финансовые потоки Энергоатома, хотя официально не имели таких полномочий.
- По версии НАБУ, вероятно, именно Тимур Миндич был руководителем этой преступной группировки. В материалах дела он фигурирует под кодовым именем "Карлсон".
- Впрочем, он успел выехать из Украины накануне обысков. Антикоррупционные органы сейчас пытаются его вернуть.
- По данным СМИ, Миндич может находиться в Тель-Авиве (Израиль).