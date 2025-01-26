От кино до фронта: что известно о режиссере Станиславе Притуле, который погиб на передовой

Станислав Притула – продюсер, актер, военнослужащий и патриот, который посвятил свою жизнь украинской культуре и защите своего государства. Его имя навсегда останется в нашей памяти.

О карьере Станислава, личной жизни режиссера, военной службе и трагической гибели, пишет Show 24.

Важно Ни один солдат не мечтает о войне․ История военного, который вернулся на фронт после ампутации

Биография Станислава Притулы

Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве. Он учился в школе №149 и Киевском национальном лингвистическом университете.

Военнослужащий был женат и отцом двух сыновей.

Его кинематографические достижения

Как известно, Станислав Притула работал в Госкино, а затем возглавил киноотдел в компании FAMILY Production, где руководил кинодепартаментом и координировал международные кинопроекты.

Его вклад в индустрию впечатляет: Станислав был исполнительным продюсером фильма "ГКЧП" (Golden leggings), который победил на 39th INTERFILM – International Short Film Festival Berlin.

"ГКЧП" (Golden leggings): смотрите трейлер онлайн

К тому же он работал над лентой "Ты меня любишь?", участвовавшей на Каннском фестивале.

"Ты меня любишь?": смотрите трейлер онлайн

Кроме продюсерской работы, Притула ранее снимался в кино, в частности он был актером второго плана в мини-сериале "Гвардия 2" и короткометражном игровом фильме "Манч и Денчик".

Станислав Притула снимался в фильмах / Скриншоты с онлайн-ресурса DzygaMDB

Военная служба Станислава Притулы

Впервые он стал на защиту Украины в 2014 году, а 24 февраля 2022 года снова присоединился к ВСУ.

Даже на фронте Притула продолжал поддерживать украинскую культуру. Так, в День Независимости вышел ролик для Kyivstar и фонда "Вернись живым", в котором можно увидеть фото, которые Станислав и Роман Павле сделали во время службы.

Жизнь Станислава Притулы оборвалась 22 января 2025 года во время выполнения боевого задания, когда ему было всего 40 лет.