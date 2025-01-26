От кино до фронта: что известно о режиссере Станиславе Притуле, который погиб на передовой
Станислав Притула – продюсер, актер, военнослужащий и патриот, который посвятил свою жизнь украинской культуре и защите своего государства. Его имя навсегда останется в нашей памяти.
О карьере Станислава, личной жизни режиссера, военной службе и трагической гибели, пишет Show 24.
Важно Ни один солдат не мечтает о войне․ История военного, который вернулся на фронт после ампутации
Биография Станислава Притулы
Станислав Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве. Он учился в школе №149 и Киевском национальном лингвистическом университете.
Военнослужащий был женат и отцом двух сыновей.
Его кинематографические достижения
Как известно, Станислав Притула работал в Госкино, а затем возглавил киноотдел в компании FAMILY Production, где руководил кинодепартаментом и координировал международные кинопроекты.
Его вклад в индустрию впечатляет: Станислав был исполнительным продюсером фильма "ГКЧП" (Golden leggings), который победил на 39th INTERFILM – International Short Film Festival Berlin.
"ГКЧП" (Golden leggings): смотрите трейлер онлайн
К тому же он работал над лентой "Ты меня любишь?", участвовавшей на Каннском фестивале.
"Ты меня любишь?": смотрите трейлер онлайн
Кроме продюсерской работы, Притула ранее снимался в кино, в частности он был актером второго плана в мини-сериале "Гвардия 2" и короткометражном игровом фильме "Манч и Денчик".
Станислав Притула снимался в фильмах / Скриншоты с онлайн-ресурса DzygaMDB
Военная служба Станислава Притулы
Впервые он стал на защиту Украины в 2014 году, а 24 февраля 2022 года снова присоединился к ВСУ.
Даже на фронте Притула продолжал поддерживать украинскую культуру. Так, в День Независимости вышел ролик для Kyivstar и фонда "Вернись живым", в котором можно увидеть фото, которые Станислав и Роман Павле сделали во время службы.
Жизнь Станислава Притулы оборвалась 22 января 2025 года во время выполнения боевого задания, когда ему было всего 40 лет.