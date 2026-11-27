Когда-то эти композиции звучали повсюду, а со временем немного отошли на второй план. Но благодаря популярным сериалам, фильмам и TikTok об этих артистах вновь заговорили слушатели со всего мира.

Песня, которой уже несколько десятилетий, может неожиданно стать главным хитом социальных сетей. Иногда для этого достаточно одной сцены в фильме или вирусного видео. Так старые композиции обретают новую жизнь, а их исполнители – еще одну волну популярности. 24 Канал собрал четыре показательные истории.

Кейт Буш – Running Up That Hill

Британская певица Кейт Буш выпустила Running Up That Hill еще в 1985 году. Трек был успешен и тогда, однако настоящее возвращение произошло почти через 40 лет – после выхода четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

Композиция стала важной частью сюжета и быстро покорила новую аудиторию. В 2022 году она возглавила британский чарт, хотя с момента релиза прошло 37 лет. Для Кейт Буш это стало особенным возвращением в музыкальные рейтинги.

Смотреть клип Кейт Буш – Running Up That Hill онлайн:

Fleetwood Mac – Dreams

В 2020 году о группе Fleetwood Mac снова заговорили благодаря обычному видео из TikTok. Пользователь Нейтан Аподака катался на скейтборде, пил клюквенный сок и подпевал Dreams – композиции, вышедшей еще в 1977 году.

Ролик стал вирусным, а вместе с ним популярность вернулась и к песне. Число прослушиваний выросло, композиция снова попала в музыкальные чарты, а сама группа привлекла внимание молодой аудитории. К тренду даже присоединился барабанщик Fleetwood Mac Мик Флитвуд, который переснял видео в своем собственном стиле.

Смотреть клип Fleetwood Mac – Dreams онлайн:

Софи Эллис-Бекстор – Murder on the Dancefloor

Еще одна история возвращения связана с британской певицей Софи Эллис-Бекстор. Ее танцевальный хит Murder on the Dancefloor вышел в 2001 году, но новое поколение слушателей открыло его для себя после премьеры триллера "Солтберн".

Композиция звучит в финальной сцене фильма, которая быстро стала вирусной в TikTok. Пользователи начали воспроизводить танец главного героя, а песня вновь поднялась в чартах. В январе 2024 года она повторила свой лучший результат в британском рейтинге – второе место. За неделю трек собрал 4,7 миллиона прослушиваний в Великобритании.

Смотреть клип Софи Эллис-Бекстор – Murder on the Dancefloor онлайн:

Наташа Бедингфилд – Unwritten

Песню Unwritten Наташа Бедингфилд выпустила в 2004 году. Она уже пользовалась успехом на момент релиза, но спустя почти 20 лет вновь оказалась в центре внимания. На этот раз причиной стала романтическая комедия "Люблю тебя ненавидеть", в саундтрек которой вошла эта композиция.

После премьеры фильма пользователи TikTok начали снимать под нее эмоциональные видео, а сама песня вернулась в чарты. По данным The Guardian, в 2024 году песня Unwritten собрала более 207 тысяч видео на платформе. Для певицы это стало новым знакомством с молодой аудиторией, которая открыла для себя ее музыку благодаря кино и соцсетям.

Смотреть клип Наташи Бедингфилд – Unwritten онлайн:

И пока старые хиты находят новых слушателей, современные украинские артисты тоже покоряют международную аудиторию. Например, клип совместный трек Jerry Heil и Baby Lasagna за считанные дни собрал миллионы просмотров.