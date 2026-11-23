Менее чем за три дня видео набрало более 1,2 миллиона просмотров на YouTube. В Украине клип сразу возглавил вкладку "Популярное", а в Хорватии, на родине Baby Lasagna, занял второе место. Песня также привлекла внимание слушателей в других странах Европы, сообщает 24 Канал.

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Клип вошел в десятку самых популярных видео в Германии и Великобритании, а также появился в соответствующих чартах Польши, Чехии, Австрии, Канады и других стран.

Совместный трек Jerry Heil и Baby Lasagna покорил европейские тренды / Фото пресс-службы Jerry Heil

Огромный успех дуэт имеет и на стриминговых сервисах – в приложении Apple Music композиция заняла первое место среди лучших новинок в 23 странах.

Отметим, что клип на песню сняла украинский режиссер Юлия Литинская. Съемки проходили под Варшавой в старинном дворце Яблонна, а героев погрузили в эстетику викторианской эпохи.

По сюжету официальный прием гостей в поместье превращается в настоящую психологическую дуэль. Строгий придворный этикет отходит на второй план, герои постоянно меняются ролями, а зритель до последних секунд пытается угадать, кто же на самом деле руководит игрой.

Jerry Heil & Baby Lasagna – MEOW: смотрите клип онлайн

Ранее Jerry Heil также порадовала поклонников совместным треком со Святославом Вакарчуком.