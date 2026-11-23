Менш ніж за три дні відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів на ютубі. В Україні кліп одразу очолив вкладку "Популярне", а в Хорватії, на батьківщині Baby Lasagna, посів друге місце. Пісня також привернула увагу слухачів в інших країнах Європи, передає 24 Канал.

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популярні відео

Кліп потрапив до десятки найпопулярніших відео в Німеччині та Великій Британії, а також з'явився у відповідних чартах Польщі, Чехії, Австрії, Канади та інших країн.

Спільний трек Jerry Heil та Baby Lasagna підкорив європейські тренди / Фото пресслужби Jerry Heil

Шалений успіх дует має і на стрімінгах – у додатку Apple Music композиція посіла перше місце серед найкращих новинок у 23 державах.

Зауважимо, що кліп на пісню MEOW зняла українська режисерка Юлія Літинська. Зйомки проходили під Варшавою у старовинному палаці Яблонна, а героїв занурили в естетику вікторіанської епохи.

За сюжетом, офіційна зустріч гостей у маєтку перетворюється на справжню психологічну дуель. Суворий придворний етикет відходить на другий план, герої постійно міняються ролями, а глядач до останніх секунд намагається вгадати, хто ж насправді керує грою.

Jerry Heil & Baby Lasagna – MEOW: дивіться кліп онлайн

Раніше Jerry Heil також потішила шанувальників спільним треком зі Святославом Вакарчуком.