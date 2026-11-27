Пісня, якій уже кілька десятиліть, може несподівано стати головним хітом соцмереж. Іноді для цього достатньо однієї сцени у фільмі або вірусного відео. Так старі композиції отримують нове життя, а їхні виконавці – ще одну хвилю популярності. 24 Канал зібрав чотири показові історії.

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популярні відео

Кейт Буш – Running Up That Hill

Британська співачка Кейт Буш випустила Running Up That Hill ще у 1985 році. Трек був успішним і тоді, однак справжнє повернення відбулося майже через 40 років – після виходу четвертого сезону серіалу "Дивні дива".

Композиція стала важливою частиною сюжету та швидко підкорила нову аудиторію. У 2022 році вона очолила британський чарт, хоча від моменту релізу минуло 37 років. Для Кейт Буш це стало особливим поверненням у музичні рейтинги.

Дивитися кліп Кейт Буш – Running Up That Hill онлайн:

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Fleetwood Mac – Dreams

У 2020 році про гурт Fleetwood Mac знову заговорили завдяки звичайному відео з TikTok. Користувач Нейтан Аподакa знімався на скейтборді, пив журавлинний сік і підспівував Dreams – композиції, яка вийшла ще у 1977 році.

Ролик став вірусним, а разом із ним популярність повернулася й до пісні. Її прослуховування зросли, композиція знову потрапила до музичних чартів, а сам гурт отримав увагу молодої аудиторії. До тренду навіть долучився барабанщик Fleetwood Mac Мік Флітвуд, який відтворив відео у власному стилі.

Дивитися кліп Fleetwood Mac – Dreams онлайн:

Софі Елліс-Бекстор – Murder on the Dancefloor

Ще одна історія повернення пов'язана з британською співачкою Софі Елліс-Бекстор. Її танцювальний хіт Murder on the Dancefloor вийшов у 2001 році, але нове покоління слухачів відкрило його для себе після прем'єри трилера "Солтберн".

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Композиція звучить у фінальній сцені фільму, яка швидко стала вірусною в TikTok. Користувачі почали відтворювати танець головного героя, а пісня знову піднялася в чартах. У січні 2024 року вона повторила свій найкращий результат у британському рейтингу – друге місце. За тиждень трек зібрав 4,7 мільйона прослуховувань у Великій Британії.

Дивитися кліп Софі Елліс-Бекстор – Murder on the Dancefloor онлайн:

Наташа Бедінгфілд – Unwritten

Пісню Unwritten Наташа Бедінгфілд випустила у 2004 році. Вона вже мала успіх на момент релізу, але через майже 20 років знову опинилася в центрі уваги. Цього разу причиною стала романтична комедія "Люблю тебе ненавидіти", у саундтрек якої потрапила композиція.

Після прем'єри фільму користувачі TikTok почали знімати під неї емоційні відео, а сама пісня повернулася до чартів. За даними The Guardian, у 2024 році Unwritten зібрала понад 207 тисяч відео на платформі. Для співачки це стало новим знайомством із молодою аудиторією, яка відкрила її музику через кіно та соцмережі.

Дивитися кліп Наташі Бедінгфілд – Unwritten онлайн:

І поки старі хіти знаходять нових слухачів, сучасні українські артисти теж підкорюють міжнародну аудиторію. Наприклад, спільний трек Jerry Heil та Baby Lasagna за лічені дні зібрав мільйони переглядів.