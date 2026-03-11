Победил на "Фабрике звезд", а позже исчез: где сейчас Стас Шуринс

Латвийский певец Стас Шуринс получил бешеную популярность в Украине после участия в талант-шоу "Фабрика звезд", однако довольно быстро ее потерял. Внимание поклонников было приковано и к его роману с Эрикой (ныне MamaRika).

Уже давно ничего не слышно о Шуринсе, от которого когда-то сходили с ума тысячи женщин. Что известно о певце, где он сейчас и чем занимается – читайте в материале 24 Канала.

Участие в "Фабрике звезд"

Стас Шуринс принял участие в 3 сезоне талант-шоу "Фабрика звезд", который выходил на экраны в 2009 году, и стал одним из самых популярных участников. Во время проекта певец представил авторские песни "Сердце" и "Не сходи с ума" и был соавтором треков других артистов. В конце концов, латвиец одержал победу.

Стас Шуринс – "Не сходи с ума": смотрите видео онлайн

В 2010 году вышел проект "Фабрика звезд. Суперфинал", где появились самые известные участники всех сезонов, в частности Шуринс. Тогда певец представил песни "Дождь" и "Будь собой", которые написал сам. Стас смог попасть в финал, однако выиграл Алексей Матиас. Второе место заняла Эрика, а третье – Дмитрий Каднай.

Стас Шуринс – "Дождь": смотрите видео онлайн

Карьера после "Фабрики звезд"

После "Фабрики звезд" Шуринс продолжил развивать музыкальную карьеру. Кроме того, в 2011 году стал участником "Танцев со звездами", выходивших на телеканале СТБ. Его партнершей стала Елена Пуль. Пара победила.

Стас Шуринс и Елена Пуль в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

В 2012 году певец выпустил дебютный альбом под названием "Раунд 1", а второй альбом Стаса – "Естественный отбор" вышел в 2013 году.

Победитель "Фабрики звезд 3" боролся за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2014. Тогда Шуринс презентовал трек Why. Однако в Копенгаген поехала Мария Яремчук с композицией Tick-Tock.

В 2014 году Стас представил Латвию на международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Он стал лауреатом премии российской певицы Аллы Пугачевой.

Личная жизнь

Во время "Фабрики звезд" у Стаса Шуринса завязались романтические отношения с певицей Эрикой, ныне известной как MamaRika. Впоследствии влюбленные разошлись. Инициатором разрыва стал латвиец.

Он меня бросил. Стасик меня бросил, без приколов. Я любила его страшно. Он разбил мне сердце. Он просто приехал и сказал мне: "Мы расходимся". Это было очень больно,

– признавалась MamaRika в 2025 году.

Артистка также раскрыла, что Шуринс создал семью, и поделилась, что они остались в хороших отношениях.

Стас Шуринс и Эрика / Фото tochka.net

В феврале 2013 года Шуринс сообщил, что тайно женился, но не раскрыл имя избранницы. В том же году артист поставил музыкальную карьеру на паузу и уехал из Украины якобы из-за "политической ситуации в стране".

Впоследствии выяснилось, что Стас переехал за границу ради любимой. Певец рассказывал, что в октябре 2013 года ей сделали операцию на мозге. Жене Шуринса нужна была реабилитация, поэтому пара поехала в Германию, где живут ее родители.

Где сейчас и чем занимается?

Доподлинно неизвестно, где сейчас находится Стас Шуринс. Однако, вероятно, он до сих пор живет в Германии. Певец не активен в социальных сетях, но, судя по его инстаграму, музыку не бросил. В описании профиля победитель "Фабрики звезд 3" представил себя певцом, автором песен и преподавателем вокала.