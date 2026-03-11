Уже давно нічого не чути про Шурінса, від якого колись шаленіли тисячі жінок. Що відомо про співака, де він зараз та чим займається – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Стас Шурінс взяв участь у 3 сезоні талант-шоу "Фабрика зірок", який виходив на екрани у 2009 році, і став одним із найпопулярніших учасників. Під час проєкту співак презентував авторські пісні "Сердце" і "Не сходи с ума" і був співавтором треків інших артистів. Зрештою, латвієць здобув перемогу.

У 2010 році вийшов проєкт "Фабрика зірок. Суперфінал", де з'явились найвідоміші учасники всіх сезонів, зокрема Шурінс. Тоді співак представив пісні "Дождь" і "Будь собой", які написав сам. Стас зміг потрапити до фіналу, проте виграв Олексій Матіас. Друге місце посіла Еріка, а третє – Дмитро Каднай.

Після "Фабрики зірок" Шурінс продовжив розвивати музичну кар'єру. Крім того, у 2011 році став учасником "Танців з зірками", що виходили на телеканалі СТБ. Його партнеркою стала Олена Пуль. Пара перемогла.

У 2012 році співак випустив дебютний альбом під назвою "Раунд 1", а другий альбом Стаса – "Естественный отбор" вийшов у 2013 році.

Переможець "Фабрики зірок 3" боровся за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2014. Тоді Шурінс презентував трек Why. Проте до Копенгагену поїхала Марія Яремчук з композицією Tick-Tock.

У 2014 році Стас представив Латвію на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі. Він став лауреатом премії російської співачки Алли Пугачової.

Під час "Фабрики зірок" у Стаса Шурінса зав'язалися романтичні стосунки зі співачкою Ерікою, нині відомою як MamaRika. Згодом закохані розійшлися. Ініціатором розриву став латвієць.

Він мене кинув. Стасік мене кинув, без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце. Він просто приїхав і сказав мені: "Ми розходимося". Це було дуже боляче,
зізнавалась MamaRika у 2025 році.

Артистка також розкрила, що Шурінс створив родину, і поділилась, що вони залишилися в хороших стосунках.

Шурінс та ЕрікаСтас Шурінс та Еріка / Фото tochka.net

У лютому 2013 року Шурінс повідомив, що таємно одружився, але не розкрив ім'я обраниці. Того ж року артист поставив музичну кар'єру на паузу та поїхав з України нібито через "політичну ситуацію в країні".

Згодом з'ясувалося, що Стас переїхав за кордон заради коханої. Співак розповідав, що у жовтні 2013 року їй зробили операцію на мозку. Дружині Шурінса потрібна була реабілітація, тож пара поїхала до Німеччини, де живуть її батьки.

Достеменно невідомо, де зараз перебуває Стас Шурінс. Проте, ймовірно, він досі мешкає у Німеччині. Співак не активний у соціальних мережах, але, судячи з його інстаграму, музику не покинув. В описі профілю переможець "Фабрики зірок 3" представив себе співаком, автором пісень і викладачем вокалу.