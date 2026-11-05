Исполнил хит группы KADNAY: победитель "Фабрики звезд" Шуринс неожиданно спел на украинском языке

Победитель популярного шоу "Фабрика звезд-3" Стас Шуринс, который на протяжении многих лет практически не появлялся в украинском публичном пространстве, неожиданно напомнил о себе. Певец на украинском языке перепел известный хит группы KADNAY "Запах твоих волос".

Видео своего чувственного исполнения артист выложил в инстаграме и признался: этот трек уже давно является его самым любимым в репертуаре коллег.

Шуринс также с юмором предупредил слушателей, чтобы те не критиковали его произношение, напомнив о своих корнях:

Любим KADNAY и его музыку. Но Шуринса и его украинский язык камнями не закидывайте. Я же латвиец – мне можно. Бро, огромное тебе спасибо за эту красоту. Что смог, то сделал,

– написал музыкант.

Поклонники в комментариях с восторгом встретили кавер Стаса. Люди пишут, что соскучились по его узнаваемому бархатному голосу, а само исполнение вызывает мурашки по коже.

Комментарии под видео Стаса Шуринса, который спел песню "Запах твоих волос" / Скриншоты из инстаграма

Не промолчал и KADNAY. Группе новая версия пришлась по душе, поэтому музыканты коротко ответили: "Ну, мед".

Как KADNAY отреагировал на кавер Стаса Шуринса / Скриншот из инстаграма

Похоже, после длительной паузы Стас Шуринс серьезно настроен вернуться в музыку – совсем недавно он также выпустил новый англоязычный трек Open up.

А ранее Кристина Соловий перепела хит Сестрички Вики из 90-х.