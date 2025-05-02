Блогер Стася Макеева покрестила детей и устроила громкое празднование со звездными гостями
- Украинская блогерша Стася Макеева и ее муж Александр крестили дочь Мишель и сына Марселя в Киево-Печерской лавре, после чего устроили громкое празднование.
- Среди гостей были известные блогеры, а на праздновании выступали Настя Каменских и MamaRika.
Вчера, 1 мая, популярная украинская блогерша Стася Макеева вместе с мужем Александром покрестила дочь Мишель и сына Марселя. Сперва семья и гости отправились в церковь, а затем состоялось громкое празднование.
На празднике присутствовали много украинских блогеров, которые делились фотографиями и видео с события в социальных сетях. Больше о том, как прошло крещение детей Макеевой, читайте на сайте Show 24.
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Стася Макеева и ее муж Александр покрестили детей в Киево-Печерской лавре. Блогерша рассказала, что когда пришла в храм, навстречу ей шел священник. После общения с ним она решила, что крещение пройдет там.
Макеева также опубликовала видео, на котором видно, как Киево-Печерскую лавру украсили цветами:
Крестными родителями Мишель стали блогеры Юлия Верба и Олег Машуковский. Блогерша приехала на крещение вместе со своим возлюбленным Константином, от которого в сентябре 2024 года родила дочь Розу.
Кто бы мог подумать, что кумой Олега Машуковского станет Юличка Верба,
– сказал в одном из видео Машуковский.
Крестным отцом Марселя стал блогер Денис Поветкин, который был на праздновании со своей возлюбленной Ритой. Крестными мамами стали подруга Стаси и Александра из Харькова Аня и блогерша Владислава Роговенко.
Стася Макеева покрестила детей
Стася Макеева и ее муж Александр также устроили громкое празднование по случаю крещения сына и дочери. На локации была красивая фотозона, детей развлекали аниматоры, супруги также пригласили ведущего.
Празднование по случаю крещения Марселя и Мишель / Видео из инстаграма Риты Борзиковой
На празднование пригласили немало популярных украинских блогеров. Среди присутствующих были Анна Алхим, Анастасия Скальницкая, Корячка, Анастасия Иванишин, Лина Сидор и другие.
Праздник по случаю крещения детей Стаси Макеевой / Видео из инстаграма Юлии Вербы
Праздник по случаю крещения детей Стаси Макеевой / Видео из инстаграма Юлии Вербы
К тому же выступали Настя Каменских и MamaRika.
MamaRika выступила на праздновании / Видео из инстаграма Юлии Вербы
Настя Каменских выступила на праздновании / Видео с инстаграма Юлии Вербы
Напомним, что Юлия Верба покрестила дочь в декабре прошлого года.