Стася Макеева заявила, что добавит дубляж к русскоязычным видео дочери

Стася Макеева высказалась о конфликте с юристом Евгением Прониным, который разгорелся из-за детского русскоязычного ютуб-канала. Блогер и ее муж Александр создали его для четырехлетней дочери Мишель.

Макеева сообщила, что вчера после конфликта с Прониным ее страницу, а также страницу Мишель, в инстаграме удалили, однако впоследствии восстановили. Блогер отметила, что обвинять никого не хочет, пишет 24 Канал.

Мне кажется, что мне хотели дать понять, чтобы я молчала. Но я никогда не промолчу, если речь идет о моих детях!,

– подчеркнула Стася Макеева.

Страницу Стаси Макеевой заблокировали, но уже восстановили / Скриншот из инстаграма блогера

Стася Макеева о блокировке страницы / Скриншот из инстаграма блогера

Стася рассказала, что вчера они с Евгением Прониным созвонились и обсудить претензии друг к другу. Об этом ранее на своей странице в Threads писал и сам юрист.

Он вроде бы понял, что не стоило выставлять лицо и имя ребенка. Сказал, что не хотел навредить. Однако, как говорится, имеем то, что имеем!,

– отметила блогер.

Также Макеева поделилась, что видео на ютуб-канале дочери будут выходить на украинском языке. Семья и планировала это делать, ведь хочет развивать украинский детский ютуб.

Но те 4 выпуска, которые мы снимали еще летом, будут выпущены. Потом на эти выпуски мы сделаем дубляж, когда она сможет нормально общаться на украинском. Для меня желание ребенка самое важное!,

– подчеркнула Стася.

Стася Макеева о конфликте с Прониным / Скриншот из инстаграма блогера

Что известно о скандале?