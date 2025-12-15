Почти не рассказывал о личной жизни: что известно о второй жене Степана Гиги

Степан Гига умер 12 декабря в 66-летнем возрасте. Ранее артист попал в больницу, команда певца сообщала, что ему сделали срочную операцию. Источники рассказали 24 Каналу, что мужчине ампутировали ногу выше колена.

Смерть Степана Петровича всколыхнула украинский шоубизнес и поклонников артиста, ведь его обожали миллионы, мужчина был кумиром молодежи. Гига почти ничего не рассказывал о своей личной жизни, однако известно, что певец дважды был в браке. Что известно о его второй жене, читайте в материале 24 Канала.

Что известно о второй жене Степана Гиги?

Вторую жену Степана Гиги зовут Галина. Она является профессиональной бандуристкой и директором студии GIGARecords. Ранее женщина работала администратором Закарпатской филармонии (артист стал ее солистом в 1988 году).

Гига и Галина познакомились в Киеве и впоследствии создали семью. В их браке родился сын Степан, который также стал певцом. В июне 2025 года ему присвоили звание "Заслуженного артиста Украины".

Для справки! От первого брака Степан Гига имеет дочь Квитославу, которая также является заслуженной артисткой Украины. Девушка воспитывает сына Даниэля.

Основным достижением в моей жизни являются мои дети: дочь Квитослава, сын Степан и внук Даниэль,

– писал Степан Петрович.

Степан Гига с сыном, дочерью и внуком / Фото из инстаграма артиста

Жена Степана Гиги – не публичная. В сети пишут, что вчера она была на прощании с мужем, которое состоялось во Львове в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла, однако правда ли это – неизвестно.

Где похоронят Степана Гигу?