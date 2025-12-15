Смерть Степана Петровича сколихнула український шоубізнес і шанувальників артиста, адже його обожнювали мільйони, чоловік був кумиром молоді. Гіга майже нічого не розповідав про своє особисте життя, однак відомо, що співак двічі був у шлюбі. Що відомо про його другу дружину, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про другу дружину Степана Гіги?

Другу дружину Степана Гіги звати Галина. Вона є професійною бандуристкою та директоркою студії GIGARecords. Раніше жінка працювала адміністраторкою Закарпатської філармонії (артист став її солістом у 1988 році).

Гіга та Галина познайомилися у Києві та згодом створили сім'ю. У їхньому шлюбі народився син Степан, який також став співаком. У червні 2025 року йому надали звання "Заслуженого артиста України".

Для довідки! Від першого шлюбу Степан Гіга має доньку Квітославу, яка також є заслуженою артисткою України. Дівчина виховує сина Даніеля.

Основним здобутком в моєму житті є мої діти: донька Квітослава, син Степан та онук Даніель,

– писав Степан Петрович.

Степан Гіга з сином, донькою та онуком / Фото з інстаграму артиста

Дружина Степана Гіги – не публічна. У мережі пишуть, що вчора вона була на прощанні з чоловіком, яке відбулось у Львові у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, однак чи правда це – невідомо.

