Степану Гизе могут присвоить звание "Герой Украины": петиция набрала необходимые голоса

Петиция о присвоении Степану Гизе звания "Герой Украины" набрала необходимых 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петиция размещена на сайте Президента Украины. Ее автором является Папазова Галина Анатольевна.

Степану Гиге хотят присвоить звание "Герой Украины" посмертно за "выдающийся, многолетний вклад в сохранение, развитие и популяризацию украинской культуры, за формирование и утверждение украинской национальной идентичности".

Почти полвека творческая деятельность Степана Петровича была направлена на служение украинской песни. Его музыка укрепляла национальное сознание, воспитывала любовь к родной земле, украинскому языку и народу,

– говорится в петиции.

В документе отмечается, что в период, когда русскоязычный культурный продукт доминировал среди представителей украинской эстрады, Степан Петрович "доказал, что на украинском языке возможно создавать популярные, конкурентные эстрадные произведения, которые получают общенациональное признание и распространяются миллионными копиями".

Заметим, ранее команда народного артиста Украины опубликовала в инстаграме сообщение, в котором отметила, что не умаляет подвига украинских военных и благодарна им за защиту страны, за свободу и за возможность работать. Представители Гиги добавили, что именно "благодаря им звучит украинская песня".

Среди деятелей культуры и искусства, которые имеют звание "Герой Украины": Андрей Кузьменко, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Ада Роговцева, Игорь Поклад, Нина Матвиенко, Юрий Рыбчинский и другие.

