Он любил простые вещи, – семья Степана Гиги рассказала, каким артист был дома
- Степан Гига, известный украинский артист, умер 12 декабря 2025 года, шокировав публику, которая ждала его возвращения на сцену.
- Его дети организовали концерт памяти на 28 марта и поделились теплыми воспоминаниями о нем как о любящем и заботливом отце.
К сожалению, 2025 год стал очень трагическим для украинского шоу-бизнеса. В вечность отошло немалое количество известных людей. В том числе Степан Гига, который умер накануне рождественских праздников – 12 декабря.
Эта новость изрядно шокировала публику, ведь все надеялись, что артист еще вернется на большую сцену, ведь у него был запланирован концерт во Дворце Спорта. Но не сложилось.
Дети Степана Гиги организовали на 28 марта большой концерт памяти. 24 Канал эксклюзивно пообщался с потомками певца, чтобы узнать больше о народном артисте за пределами камер и глаз зрителей.
По словам Квитославы и Степана-младшего, отец дома был очень простым и обычным.
Любил простые вещи: семейные вечера, искренние разговоры, домашнюю атмосферу. Ему не нужны были громкие события, достаточно, чтобы рядом были родные люди,
– объяснили дети.
Дети Степана Петровича вспоминают его только теплыми словами, ведь для них он всегда был любящим и заботливым отцом. Певец никогда не оставался в стороне, а был рядом, чтобы поддержать, подбодрить или дать мудрый совет. Ведь таким образом артист показывал, что делает все, чтобы близкие чувствовали его заботу и любовь.
Особое место в его сердце занимало то, что Квитослава и Степан также полюбили музыку.
Во время концертов всегда стоял за кулисами и внимательно смотрел, как мы выступаем. Для нас это всегда было особым ощущением – знать, что он рядом, что он смотрит и переживает вместе с нами,
– признались дети артиста.
Журналисты 24 Канала поинтересовались у потомков Гиги, какие моменты с отцом вызывают самые теплые воспоминания. И для них все совместно проведенные мгновения являются бесценными, а каждое воспоминание – очень теплое. Поскольку семья работала вместе, то и много времени проводили в группе. Квитослава и Степан признаются, что именно в такие моменты чувствовали большую любовь отца к семье.
А чаще всего близкие люди Степана Петровича вспоминают о его главном совете – "самая большая ценность в жизни – семья". По мнению артиста, никто не сможет поддержать и понять так, как это сделают самые родные люди.
Почему умер Степан Гига?
- За жизнь народного артиста 2,5 месяца боролись в больнице.
- Причиной смерти исполнителя стал сахарный диабет и инфекция, которую, к сожалению, организм не смог преодолеть.
- Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище.