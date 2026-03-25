Эта новость изрядно шокировала публику, ведь все надеялись, что артист еще вернется на большую сцену, ведь у него был запланирован концерт во Дворце Спорта. Но не сложилось.

Дети Степана Гиги организовали на 28 марта большой концерт памяти. 24 Канал эксклюзивно пообщался с потомками певца, чтобы узнать больше о народном артисте за пределами камер и глаз зрителей.

По словам Квитославы и Степана-младшего, отец дома был очень простым и обычным.

Любил простые вещи: семейные вечера, искренние разговоры, домашнюю атмосферу. Ему не нужны были громкие события, достаточно, чтобы рядом были родные люди,

– объяснили дети.

Степан Гига с детьми / Фото пресс-службы

Дети Степана Петровича вспоминают его только теплыми словами, ведь для них он всегда был любящим и заботливым отцом. Певец никогда не оставался в стороне, а был рядом, чтобы поддержать, подбодрить или дать мудрый совет. Ведь таким образом артист показывал, что делает все, чтобы близкие чувствовали его заботу и любовь.

Особое место в его сердце занимало то, что Квитослава и Степан также полюбили музыку.

Во время концертов всегда стоял за кулисами и внимательно смотрел, как мы выступаем. Для нас это всегда было особым ощущением – знать, что он рядом, что он смотрит и переживает вместе с нами,

– признались дети артиста.

Журналисты 24 Канала поинтересовались у потомков Гиги, какие моменты с отцом вызывают самые теплые воспоминания. И для них все совместно проведенные мгновения являются бесценными, а каждое воспоминание – очень теплое. Поскольку семья работала вместе, то и много времени проводили в группе. Квитослава и Степан признаются, что именно в такие моменты чувствовали большую любовь отца к семье.

Если вам интересно узнать больше о Степане Гигу за пределами сцены, то уже вскоре на 24 Канале выйдет эксклюзивное интервью с детьми певца, которые рассказали о его жизни много интересного.

А чаще всего близкие люди Степана Петровича вспоминают о его главном совете – "самая большая ценность в жизни – семья". По мнению артиста, никто не сможет поддержать и понять так, как это сделают самые родные люди.

