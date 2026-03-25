Ця новина неабияк шокувала публіку, адже всі сподівались, що артист ще повернеться на велику сцену, адже у нього був запланований концерт у Палаці Спорту. Та не склалось.

Діти Степана Гіги організували на 28 березня великий концерт пам'яті. 24 Канал ексклюзивно поспілкувався з нащадками співака, щоб дізнатись більше про народного артиста за межами камер і очей глядачів.

За словами Квітослави та Степана-молодшого, батько вдома був дуже простим і звичайним.

Любив прості речі: сімейні вечори, щирі розмови, домашню атмосферу. Йому не потрібні були гучні події, достатньо, щоб поруч були рідні люди,

– пояснили діти.

Степан Гіга з дітьми / Фото пресслужби

Діти Степана Петровича згадують його тільки теплими словами, адже для них він завжди був люблячим і турботливим батьком. Співак ніколи не залишався осторонь, а був поряд, щоб підтримати, підбадьорити чи дати мудру пораду. Адже у такий спосіб артист показував, що робить усе, щоб близькі відчували його турботу та любов.

Особливе місце у його серці посідало те, що Квітослава й Степан також полюбили музику.

Під час концертів завжди стояв за лаштунками і уважно дивився, як ми виступаємо. Для нас це завжди було особливим відчуттям – знати, що він поруч, що він дивиться і переживає разом з нами,

– зізналися діти артиста.

Журналісти 24 Каналу поцікавились у нащадків Гіги, які моменти з батьком викликають найтепліші спогади. Та для них усі спільно проведені миті є безцінними, а кожен спогад – дуже теплий. Оскільки родина працювала разом, то і чимало часу проводили у гурті. Квітослава та Степан зізнаються, що саме в такі моменти відчували велику любов батька до сім'ї.

Якщо вам цікаво дізнатись більше про Степана Гігу за межами сцени, то вже незабаром на 24 Каналі вийде ексклюзивне інтерв'ю з дітьми співака, які розповіли про його життя багато цікавого.

А найчастіше найближчі люди Степана Петровича згадують про його головну пораду – "найбільша цінність у житті – родина". На думку артиста, ніхто не зможе підтримати й зрозуміти так, як це зроблять найрідніші люди.

