Его творчество до сих пор остается популярным: как за время карьеры менялся Степан Гига

15 декабря во Львове похоронили народного артиста Украины Степана Гигу. Он начал заниматься музыкой с самого детства и развивался в этом направлении до самой смерти.

О том, как на протяжении своего творческого пути менялся Степан Гига – читайте в материале 24 Канала.

Во время учебы в школе будущий артист брал уроки вокала и игры на баяне у местного учителя музыки Михаила Копинца. Он трижды пытался поступить в Ужгородское музыкальное училище, но ему отказали, поэтому Степан пошел работать слесарем, а потом отслужил в армии. Впоследствии в четвертый раз попробовал свои силы в музучилище и тогда талант Гиги заметил преподаватель по хоровому дирижированию. Певец закончил обучение в музыкальном училище экстерном, а в 1983 году поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет.

На втором курсе его пригласили стать солистом синтез-группы "Стожары" при Черниговской филармонии, а после завершения обучения Степан Гига был солистом Национальной оперы. Впоследствии он также был солистом Закарпатской областной филармонии, а через год создал джаз-рок группу "Бескид", однако она просуществовала недолго.

В 1991 году после роспуска "Бескид", Степан активно начинает развивать сольную карьеру, занимаясь аранжировкой и написанием песен, что в конечном итоге привело к созданию студии звукозаписи GIGARecords.

В 1995 году певец выпустил свой первый сольный альбом под названием "Друзья мои", а затем еще два альбома "Улица Натали" и "Розы для вас". "Улица Натали" стала переломным для Степана. В 2002 году продажи альбома достигли миллионного тиража, что на то время было потрясающим результатом. Так Гига стал первым исполнителем в независимой Украине, который получил награду "Золотой диск".

Степан Гига – "Улица Натали": смотрите видео онлайн

20 февраля 1998 года Гига стал заслуженным артистом Украины, а 28 декабря 2002 года ему присвоили престижное звание Народного артиста Украины.

В 1989 году была создана группа "Друзья мои" под художественным руководством Павла Петренко. С тех пор с группой работал и Гига.

Несмотря на то, что в начале нулевых творчество певца стало менее популярным, возрождение исполнителя произошло в 2022 году, когда песни Степана Гиги стали вирусными в тиктоке.

Это вызвало волну интереса к музыке Степана среди молодежи, которые с радостью посещали концерты певца. Культовыми треками исполнителя до сих пор являются "Этот сон", "Яворина" и "Золото Карпат".

Как менялся Степан Гига за время карьеры / Фото из открытых источников

29 ноября 2025 года во Дворце спорта в Киеве должен был состояться большой концерт Степана Гиги "На бис", однако его отменили из-за ухудшения самочувствия артиста. 19 ноября команда музыканта сообщила, что он перенес экстренную операцию из-за болезни, а уже 12 декабря шоу-бизнес всколыхнула трагическая новость о смерти Степана Гиги.