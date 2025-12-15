Його творчість досі залишається популярною: як за час кар'єри змінювався Степан Гіга

15 грудня у Львові поховали народного артиста України Степана Гігу. Він почав займатися музикою з самого дитинства і розвивався в цьому напрямку до самої смерті.

Про те, як впродовж свого творчого шляху змінювався Степан Гіга – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Під час навчання у школі майбутній артист брав уроки вокалу та гри на баяні у місцевого вчителя музики Михайла Копинця. Він тричі намагався вступити до Ужгородського музичного училища, але йому відмовили, тому Степан пішов працювати слюсарем, а потім відслужив в армії. Згодом вчетверте спробував свої сили в музучилищі й тоді талант Гіги помітив викладач із хорового диригування. Співак закінчив навчання в музичному училищі екстерном, а в 1983 році вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет.

На другому курсі його запросили стати солістом синтез-гурту "Стожари" при Чернігівській філармонії, а після завершення навчання Степан Гіга був солістом Національної опери. Згодом він також був солістом Закарпатської обласної філармонії, а через рік створив джаз-рок гурт "Бескид", проте вона проіснувала недовго.

У 1991 році після розпуску "Бескид", Степан активно починає розвивати сольну кар'єру, займаючись аранжуванням і написанням пісень, що зрештою призвело до створення студії звукозапису GIGARecords.

У 1995 році співак випустив свій перший сольний альбом під назвою "Друзі мої", а потім ще два альбоми "Вулиця Наталі" і "Троянди для вас". "Вулиця Наталі" стала переломним для Степана. У 2002 році продажі альбому досягли мільйонного накладу, що на той час було приголомшливим результатом. Так Гіга став першим виконавцем у незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск".

20 лютого 1998 року Гіга став заслуженим артистом України, а 28 грудня 2002 року йому надали престижне звання Народного артиста України.

У 1989 році був створений гурт "Друзі моє" під художнім керівництвом Павла Петренка. Відтоді з гуртом працював й Гіга.

Попри те, що на початку нульових творчість співака стала менш популярною, відродження виконавця відбулося у 2022 році, коли пісні Степана Гіги стали вірусними в тіктоці.

Це викликало хвилю цікавості до музики Степана серед молоді, які з радістю відвідували концерти співака. Культовими треками виконавця досі є "Цей сон", "Яворина" та "Золото Карпат".

Як змінювався Степан Гіга за час кар'єри / Фото з відкритих джерел

29 листопада 2025 року у Палаці спорту в Києві мав відбутися великий концерт Степана Гіги "На біс", проте його скасували через погіршення самопочуття артиста. 19 листопада команда музиканта повідомила, що йому провели екстрену операцію через хворобу, а вже 12 грудня шоубізнес сколихнула трагічна новина про смерть Степана Гіги.