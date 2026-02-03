Пораженные легкие и оболочки сердца: стилистка "Холостяка-13" борется с раком

Стилистка 13 сезона проекта "Холостяк" Илона Листопад сообщила, что у нее диагностировали рак 4 стадии. Речь идет о лимфоме Ходжкина –онкологическом заболевании лимфатической системы.

Подробностями Илона поделилась в инстаграме. Девушка рассказала, что у нее поражены легкие и оболочки сердца.

Илона Листопад призналась, что ее ждет долгое и сложное лечение, которое требует времени, сил и денег.

Предварительно в лечении мне советуют таргет, химию и облучение. Таргет на сегодня – один из самых дорогих и неподъемных. Препарат "Адцетрис" стоит денег: 1 флакон – 2 тысячи долларов, на курс нужно 24 флаконов, но есть программы, которые частично это покрывают. У меня хорошие шансы выйти в ремиссию,

– отметила девушка.

Стилистка "Холостяка-13" добавила, что пока невозможно сказать, сколько продлится и будет стоить лечение, ведь постоянно появляются новые расходы.

Государство покрывает часть лечения, но надо становиться в очередь, а времени у меня сейчас мало. Анализы и обследования очень затратные, один анализ может достигать 500 долларов. Чтобы ускорить процессы, мы закрываем вопрос собственными силами,

– объяснила Илона.

Важно! Помочь Илоне Листопад финансово можно по ссылке.

Также поддержать девушку можно, сделав уход за волосами в парикмахерской "Валентина".

Именно работа и доход от парикмахерской в будущем станут основным источником поддержки моего лечения в тот период, когда я не смогу полноценно работать. При этом я не исчезаю – я продолжаю работать и брать небольшие коммерческие проекты, насколько позволяет состояние,

– поделилась Листопад.

Илона поблагодарила людей за поддержку. Стилистка "Холостяка-13" отметила, что она дает силы "лечиться, держаться и жить дальше". Средства, которые останутся, девушка перечислит на другие сборы.

Кто еще болеет раком?