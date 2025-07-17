Компания Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" получили статус критически важных
- Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило статус критически важных компаниям "Суперсиметрия" Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" Святослава Загайкевича.
- Статус критически важных подтвержден или предоставлен также другим компаниям, включая медиа и культурные организации, для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило статус критически важных компаниям "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" комика Святослава Загайкевича.
Это сделали для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кстати "Бумбокс" и еще одна известная группа получили статус критически важных в Украине
Согласно приказу Минкультуры, "Суперсиметрия" и "Подпольный стендап" соответствуют критериям предприятий, которые являются критически важными, чтобы обеспечить функционирование экономики и жизнедеятельность населения в особый период, а также – потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Статус критически важных подтвержден или предоставлен и таким компаниям:
- ООО "Медиацентр "Вести"
- ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия")
- ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология")
- ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ)
- ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина"
- ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна")
- ООО "Винж 4" (канал "Бигуди")
- ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина")
- АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"
- ООО "Украинская радио группа"
- ГП "Национальный центр Александра Довженко"
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
А также: ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт"; ООО "Нью фридом"; ООО "Поларт"; ООО "Новый горизонт"; ООО "НФ"; ООО "ПКА Групп"; ООО "Диджиталс солюшнс"; ООО "СЭС Сириус Украина".
Сейчас Святослав Вакарчук и Святослав Загайкевич не прокомментировали предоставление их компаниям статус критически важных.
Напомним, ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило статус критически важных ряду СМИ: ВВС, "УНИАН ТВ", "Белсат ТВ", Укринформ, "Наше радио", НОТУ и Associated Press.