Компания Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" получили статус критически важных

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило статус критически важных компаниям "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука и "Подпольный стендап" комика Святослава Загайкевича.

Это сделали для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кстати "Бумбокс" и еще одна известная группа получили статус критически важных в Украине

Согласно приказу Минкультуры, "Суперсиметрия" и "Подпольный стендап" соответствуют критериям предприятий, которые являются критически важными, чтобы обеспечить функционирование экономики и жизнедеятельность населения в особый период, а также – потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Статус критически важных подтвержден или предоставлен и таким компаниям:

ООО "Медиацентр "Вести"

ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия")

ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология")

ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ)

ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина"

ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна")

ООО "Винж 4" (канал "Бигуди")

ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина")

АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"

ООО "Украинская радио группа"

ГП "Национальный центр Александра Довженко"

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

А также: ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт"; ООО "Нью фридом"; ООО "Поларт"; ООО "Новый горизонт"; ООО "НФ"; ООО "ПКА Групп"; ООО "Диджиталс солюшнс"; ООО "СЭС Сириус Украина".

Сейчас Святослав Вакарчук и Святослав Загайкевич не прокомментировали предоставление их компаниям статус критически важных.

Напомним, ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило статус критически важных ряду СМИ: ВВС, "УНИАН ТВ", "Белсат ТВ", Укринформ, "Наше радио", НОТУ и Associated Press.