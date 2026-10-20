"Я не могу забрать её боль": муж Ирины Федишин сделал трогательное заявление после потери дочери

Продюсер Виталий Човник публично обратился к своей жене Ирине Федишин и поклонникам после трагической утраты нерожденной дочери. Мужчина признался, что не может избавить любимую от невыносимой боли, но пообещал всегда быть рядом и поддерживать ее в самые тяжелые дни жизни.

Так продюсер отреагировал на проникновенный пост своей жены Ирины Федишин, посвященный дочке Веронике. Накануне артистка призналась, что ей помогает держаться особая песня "Ангелятко", в которой она словно слышит голос своего ребенка с небес. Вслед за любимой своими переживаниями поделился и Виталий на странице в инстаграме.

Он поблагодарил певицу за то, что, несмотря на всю боль, она нашла в себе силы открыть душу аудитории, и отметил: знает, сколько слез стоит за каждым ее словом. Мужчина также выразил глубокую благодарность подписчикам за молитвы и искренние комментарии, которые сейчас чрезвычайно много значат для их семьи.

Ведь даже самому сильному человеку иногда нужно почувствовать, что он не один. Моя Ира действительно сильная. Но она прежде всего мама, сердце которой переживает самую сильную боль. И жена, которую я очень люблю… Я не могу избавить ее от боли, но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше,

– написал Виталий Човник.

Он добавил, что больше всего на свете хочет снова видеть свою жену счастливой, и призвал всех беречь родных, любить друг друга и не скупиться на добрые слова, ведь именно они помогают выстоять в самые мрачные времена.

Супруг Ирины Федишин сделал трогательное заявление после потери дочери / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, о трагедии в семье певицы стало известно 13 октября, когда Виталий сообщил о потере долгожданной дочери. Сама же Ирина перенесла чрезвычайно тяжелые роды, и врачам пришлось буквально бороться за ее жизнь.