Так продюсер відреагував на щемливий допис своєї дружини Ірини Федишин, присвячений донечці Вероніці. Напередодні артистка зізналася, що триматися їй допомагає особлива пісня "Ангелятко", у якій вона ніби чує голос своєї дитини з неба. Слідом за коханою своїми переживаннями поділився і Віталій на сторінці в інстаграмі.

Він подякував співачці за те, що попри весь біль вона знайшла в собі сили відкрити душу аудиторії, та зазначив: знає, скільки сліз стоїть за кожним її словом. Чоловік також висловив глибоку вдячність підписникам за молитви та щирі коментарі, які зараз надзвичайно багато означають для їхньої родини.

Бо навіть найсильнішій людині іноді потрібно відчути, що вона не одна. Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль. І дружина, яку я дуже люблю… Я не можу забрати її біль, але можу бути поруч, обіймати, підтримувати і разом із нею вчитися жити далі,

– написав Віталій Човник.

Він додав, що понад усе хоче знову бачити свою дружину щасливою, та закликав усіх берегти рідних, любити одне одного і не шкодувати добрих слів, адже саме вони допомагають вистояти у найтемніші часи.

Чоловік Ірини Федишин зробив щемливу заяву після втрати доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про трагедію в родині співачки стало відомо 13 жовтня, коли Віталій повідомив про втрату довгоочікуваної донечки. Сама ж Ірина перенесла надзвичайно важкі пологи, і лікарям довелося буквально боротися за її життя.