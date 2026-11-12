Невыразимо цинично, – супруг Ирины Федишин возмутился розыгрышем УЗИ в больнице после потери дочери

Супруг певицы Ирины Федишин Виталий Човник возмутился публикацией на страницах больницы Святой Анны в социальных сетях.

На следующий день после потери дочери там опубликовали видео с розыгрышем трех сертификатов на бесплатные УЗИ-обследования. Такая публикация возмутила супруга артистки, ведь в ту ночь, когда его жена оказалась в критическом состоянии, в медицинском учреждении не было дежурного врача по ультразвуковой диагностике. Об этом Виталий Човник написал в инстаграм-сторис.

Он признался, что увиденное глубоко его потрясло, потому что именно в этой больнице Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь. Из-за тяжелых осложнений во время беременности певице впоследствии также удалили матку.

Знаете, как это выглядит для отца, который только что потерял своего ребенка? Больно. Цинично. Невыразимо цинично,

– написал супруг певицы.

Он подчеркнул, что УЗИ – это не просто услуга, которую можно разыграть в социальных сетях для привлечения внимания к больнице. Прежде всего это важный метод медицинской диагностики, результаты которого в экстренных ситуациях помогают медикам принимать жизненно важные решения. Виталий также напомнил, что в ту ночь, когда его жена оказалась в критическом состоянии, в больнице не было дежурного специалиста по УЗИ.

Почему вы нашли возможность устраивать розыгрыши с бесплатным УЗИ, но не обеспечили доступность неотложной УЗИ-диагностики ночью, когда она была нужна пациентке?

– возмутился мужчина.

Муж Ирины Федишин возмутился розыгрышем УЗИ в больнице после трагедии / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о проблемах с УЗИ во время беременности Ирины Федишин

Ранее сама Ирина Федишин рассказывала, что в больнице Святой Анны не было постоянного дежурного врача ультразвуковой диагностики. По ее словам, ночью специалист должен был приезжать в медицинское учреждение только после телефонного вызова.

Во время обследования возникла еще одна проблема: врач, проводившая УЗИ, не могла определить, что именно происходит с беременностью. Тогда Виталий решил обратиться к другому врачу. Он позвонил ему и показал изображение с монитора через видеосвязь. Другой врач заподозрил отслойку плаценты и подчеркнул, что Ирину нужно немедленно оперировать.

Впоследствии певица рассказала, что выписалась из больницы с тремя тяжелыми записями в медицинской документации: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени.

А ранее муж Ирины Федишин назвал имена медиков, которых обвиняет в трагедии, и рассказал о нарушениях в больнице.