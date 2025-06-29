Они отстой, – Шарлиз Терон резко высказалась о громкой свадьбе Безоса и Санчес в Венеции

Американская актриса и обладательница Оскара Шарлиз Терон неожиданно прокомментировала громкую свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес, которая недавно состоялась в Венеции.

Как известно, знаменитость не была в списке приглашенных на праздник. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Page Six.

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Так, выступая во время благотворительного мероприятия Block Party, который организовали в Лос-Анджелесе в поддержку молодежи Южной Африки в рамках фонда Charlize Theron Africa Outreach Project, Шарлиз Терон пошутила, что ее не пригласили на роскошную свадьбу основателя Amazon.

Я думаю, мы единственные, кого не пригласили на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они отстой, а мы крутые,

– отметила актриса.

Кроме того, со сцены она призвала людей бороться с дискриминацией и ограничением прав в разных странах мира.

Мы наблюдаем, как общество стремительно отступает. Иммиграционная политика разрушает семьи, права женщин урезаются, жизни квир-людей и трансгендеров все больше стираются, а гендерное насилие растет. Это не просто политика – это личное,

– подчеркнула Терон.

Свою речь звезда завершила эмоционально, добавив: "Да пошли они н*х*р".

Напомним, свадьба Безоса и Лорен вызвала волну протестов в Венеции. Местные жители и активисты выступали против наплыва туристов и подобных громких мероприятий в городе.

Известно, что свадьбу пара праздновала три дня. Ее стоимость, по подсчетам медиа, составила около 50 миллионов долларов. На праздник было приглашено около 200 гостей, среди которых – королева Иордании, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, представители семьи Кардашян-Дженнер и многие другие звезды.