Як відомо, знаменитість не була у списку запрошених на свято. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Page Six.

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Так, виступаючи під час благодійного заходу Block Party, який організували у Лос-Анджелесі на підтримку молоді Південної Африки в рамках фонду Charlize Theron Africa Outreach Project, Шарліз Терон пожартувала, що її не запросили на розкішне весілля засновника Amazon.

Я думаю, ми єдині, кого не запросили на весілля Безоса. Але це нормально, бо вони відстій, а ми круті,

– зазначила акторка.

Крім того, зі сцени вона закликала людей боротися з дискримінацією та обмеженням прав у різних країнах світу.

Ми спостерігаємо, як суспільство стрімко відступає. Імміграційна політика руйнує сім'ї, права жінок урізаються, життя квір-людей і трансгендерів дедалі більше стираються, а гендерне насильство зростає. Це не просто політика – це особисте,

– наголосила Терон.

Свою промову зірка завершила емоційно, додавши: "Та пішли вони н*х*р".

Нагадаємо, весілля Безоса та Лорен викликало хвилю протестів у Венеції. Місцеві мешканці та активісти виступали проти напливу туристів і подібних гучних заходів у місті.

Відомо, що весілля пара святкувала три дні. Його вартість, за підрахунками медіа, склала близько 50 мільйонів доларів. На свято було запрошено близько 200 гостей, серед яких – королева Йорданії, Білл Гейтс, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, представники родини Кардашян-Дженнер та багато інших зірок.