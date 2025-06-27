Главное событие лета: кто из мировых знаменитостей прилетел на свадьбу Безоса в Венецию

В Венеции в эти дни проходит празднование свадьбы одного из самых богатых людей мира основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. На свадебную церемонию уже начали съезжаться знаменитости со всего мира.

В списке приглашенных немало звезд шоу-бизнеса. Кроме того, на праздник пригласили и представителей королевской семьи, телеведущих, спортсменов и дизайнеров, пишет Show 24.

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Так, в Венецию уже приехали легендарная Опра Уинфри, телеведущая Гейл Кинг, певец Ашер, актриса Сидни Суини, Орландо Блум и актер Леонардо Ди Каприо со своей 27-летней девушкой, моделью Витторией Черетти.



Сидни Суини приехала в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото Getty Images

Кроме того, среди гостей заметили Ким и Хлои Кардашьян, их маму Крис Дженнер, а также Кайли и Кендалл Дженнер.



Ким и Хлои Кардашьян и их мама Крис Дженнер / Фото Getty Images

Также свадьбу посетили совладелец модного дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче, модельер Томми Хилфигер и дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

Ди Оккелепо и Томми Хилфигер / Фото Getty Images

Среди представителей королевских семей заметили королеву Иордании Ранию Аль Абдуллу, кронпринца Хусейна бин Абдаллу вместе с принцессами Раджвой Аль Хусейн и Иман бинт Хусейн, также на свадьбу прибыла дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером.

Кто из звезд приехал на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венецию: смотрите видео онлайн

Всего на праздновании ожидают около 200 приглашенных. Свадьба обещает стать одним из самых громких светских событий года. Накануне наша редакция писала все, что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.