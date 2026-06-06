В платье от любимого дизайнера: Кейт Миддлтон поразила образом на свадьбе сына принцессы Анны

Сегодня, 6 июня, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили свадьбу сына принцессы Анны, Питера Филлипса, и детской медсестры Гарриет Сперлинг. Церемония состоялась в церкви Всех Святых в Кембли.

Об этом сообщает HELLO. Принцесса Уэльская в очередной раз продемонстрировала роскошный образ.

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Кейт Миддлтон надела платье телесного цвета от одного из своих любимых дизайнеров Ролана Муре, которое имеет воротник с бахромой, пуговицы, V-образный вырез и подкладку на плечах.

Принцесса Уэльская распустила и слегка подкрутила волосы. Свой образ она дополнила шляпой от Джейн Тейлор, украшенной светло-коричневой лентой, и аксессуарами: серьгами Kiki McDonough, кремовым клатчем от Forever New и туфлями на каблуках от Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Среди приглашенных гостей также были король Чарльз III, королева Камилла, принц Эдвард и его жена Софи, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс, Зара и Майк Тиндалл. Как сообщалось ранее, принца Гарри, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его бывшей жены Сары Фергюсон не будет.

Какие образы Кейт Миддлтон выбирала для свадеб раньше?

На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье-пальто нежно-желтого цвета от Alexander McQueen, а дополнила свой образ шляпой от Филиппа Триси, украшенной цветами.

В мае 2017 года в церкви святого Марка в Энглфилде состоялась свадьба сестры Кэтрин, Пиппы Миддлтон, и Джеймса Мэттьюза. Для праздника принцесса выбрала нежно-розовое платье от Alexander McQueen.

На свадьбу своих друзей, Уильяма ван Катсема и Рози Рук Кин, в мае 2013 года Кэтрин надела платье в горошек от Topshop и черно-белую шляпу. Кстати, тогда она была беременна принцем Джорджем.