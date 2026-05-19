Королева не одобрила образ невесты: какой была свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Ровно 8 лет, 19 мая, принц Гарри – сын покойной принцессы Дианы и короля Чарльза III, женился на американской актрисе Меган Маркл. День их бракосочетания был счастливым, однако подготовка не шла так гладко, как бы того хотелось.

За годы своей супружеской жизни они уже успели родить двоих детей и отказаться от королевских обязанностей. Однако это было после. 24 Канал в годовщину их бракосочетания решил напомнить какой была свадьба сына короля.

История знакомства принца Гарри и Меган Маркл

Пара познакомилась благодаря общей подруге. В 2016 году девушка организовала для Гарри и Меган свидание "вслепую". После первого общения оба сразу поняли, что им интересно проводить время друг с другом.

Более того, принц был убежден, что эта девушка его вторая половинка. Через некоторое время пара поехала в Африку, а в ноябре того же года официально объявили об отношениях.

Меган Маркл поцеловала принца Гарри / Фото Getty Images

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл решили пожениться. Девушка завершила актерскую карьеру, а перед свадьбой даже приняла британское подданство и сменила конфессию.

Какой была свадьба Меган Маркл и принца Гарри?

Празднование проходило в Виндзоре. Когда Гарри и Меган официально поженились, то покойная королева Елизавета II предоставила им титул герцогов Сассекских.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото Getty Images

Особое внимание публики было приковано к платью невесты. Его создавала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Наряд сшили из гладкого и плотного шелка, а его идеальную форму создали с помощью всего шести швов. Меган хотела, чтобы все страны Содружества были символически рядом с ней, поэтому на длинной фате вышили цветы, характерные для каждого из 53 государств. Актриса признавалась, что даже для принца Гарри это стало неожиданным сюрпризом

Голову Маркл украшала бриллиантовая тиара Bandeau со старинной брошью, которую невесте одолжила сама королева Елизавета II. Известно, что невеста хотела получить на свадьбу другую тиару, однако королева ей отказала.

Платье и вуаль создавали 50 человек около 3900 часов. Стоило оно около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Важно отметить, что Ее Величество была очень недовольна образом невесты Гарри, писало издание The Daily Mail. По мнению королевы, Меган не стоило надевать фату, ведь ранее она уже была замужем. Кроме того, покойная монархиня была удивлена свадебным платьем, а именно, его цветом. Елизавета II считала, что ей не стоило выбирать столь белоснежный наряд, ведь это символ целомудрия и чистоты.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Свадебный букет собирала флористка, которая работала с Alexander McQueen и Christian Dior. Для него использовали белые садовые розы, пионы, любимые цветы принцессы Дианы – незабудки. Некоторые из растений собрал сам принц Гарри,

Что касается Гарри, то принц надел на церемонию традиционный сюртук. И ему было очень комфортно, ведь штаны были слишком тесные.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото Getty Images

После венчания состоялся обеденный прием для гостей. Роскошный торт для королевской свадьбы создала владелица магазина Violet Cakes Клэр Птак. Чтобы приготовить такое произведение кулинарного искусства, кондитер использовала 200 цитрусовых, 500 органических яиц, 200 кг масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, а также 10 бутылок традиционного британского сиропа Sandringham Elderflower. Пышный свадебный торт Птак покрыла сливочным кремом и украсила живыми пионами из королевского сада.

После банкета молодожены и гости отправились на вечеринку, которая состоялась во Фрогмор-хаус – загородной резиденции членов британской королевской семьи. Сегодня, в день годовщины, Меган Маркл опубликовала фото со свадьбы, которые ранее не были в свободном доступе.

На одной из фотографий можно увидеть британского музыканта Элтона Джона, который сидел за пианино и развлекал присутствующих. Гость рассказал People, что среди песен, которые он исполнял, была Tiny Dancer.

Интересно, что среди гостей были и известные звездные пары: Джордж и Амаль Клуни, Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд, Виктория и Дэвид Бекхэмы. Также Меган и Гарри пригласили ведущую Опру Уинфри.