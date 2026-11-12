"Им стыдно": Светлана Белоножко возмутилась мизерными пенсиями и высказалась о коллегах

Народная артистка Украины Светлана Белоножко говорит, что некоторые считают ее пенсию высокой. У самой певицы другое мнение. Она рассказала, почему готова говорить об этом публично, хотя некоторые ее коллеги предпочитают утверждать, что их все устраивает.

В беседе с Анной Севастьяновой для проекта "Наедине с Гламуром" Белоножко вспомнила о людях, которые после многих лет работы получают по две-три тысячи гривен в месяц. На их фоне, признала певица, она могла бы считать себя довольной. Но ее возмущает уже то, что люди, которые работали на производстве, в сельском хозяйстве или в науке, должны жить на такие деньги.

Как можно так относиться к людям, которые работают на эту страну, живут здесь? Самое большое богатство страны – люди, которые работают и платят налоги. За людей нужно бороться,

– сказала Белоножко.

Светлана Белоножко / фото

Когда речь зашла о ее собственной пенсии, артистка вспомнила, что за годы работы успела поработать на телевидении и в театре, а впоследствии начала самостоятельно выступать. Называть нынешнюю сумму она не захотела, зато объяснила, почему говорит и от имени коллег.

Столько проработали, отдали здоровье и налоги платили, начинала с телевидения и заканчивала театром, а потом свой собственный творческий путь… Как можно получать такую пенсию? У всех моих коллег пенсии недостойные. Но им стыдно назвать ее недостойной, и они говорят, что довольны. А я недовольна: за себя и за них,

– поделилась певица.

Светлана Белоножко / фото

Ранее в интервью Инне Бацман Белоножко называла конкретные цифры. По словам артистки, сначала она получала 8 тысяч гривен в месяц, затем – 10 тысяч, а на момент того разговора – 11 600 гривен. Достойной для себя певица считала бы пенсию не менее тысячи долларов.

Кстати, Павел Зибров назвал размер своей пенсии после повышения. Народный артист Украины до сих пор совмещает выступления с преподаванием и говорит, что занятия со студентами идут ему самому на пользу.