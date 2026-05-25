Вдова Виталия Билоножко рассказала, приносят ли семье деньги его песни

Народная и заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала, приносят ли семье деньги песни ее покойного мужа. Виталий Билоножко оставил после себя много замечательных произведений.

В интервью, вышедшем на ютуб-канале "В гостях у Гордона", Светлана Григорьевна заявила, что семья не получает доход с композиций Виталия Васильевича.

У нас с правами тяжело. Не годится никак. Ничего не поется, ничего не отходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-то, если будут порядки,

– сказала Светлана Билоножко.

Народная артистка Украины поделилась, что сейчас регистрирует все свои песни, поэтому получает роялти.

И свои, и Виталия – я все сейчас зарегистрировала. Поступают роялти, но не в том объеме, который должен был бы быть. Потому что, видимо, они не везде фиксируются. А это все – авторское право. Это должно работать. Пока так. Я надеюсь, что все будет правильно,

– добавила певица.

