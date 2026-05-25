В интервью, вышедшем на ютуб-канале "В гостях у Гордона", Светлана Григорьевна заявила, что семья не получает доход с композиций Виталия Васильевича.
У нас с правами тяжело. Не годится никак. Ничего не поется, ничего не отходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-то, если будут порядки,
– сказала Светлана Билоножко.
Народная артистка Украины поделилась, что сейчас регистрирует все свои песни, поэтому получает роялти.
И свои, и Виталия – я все сейчас зарегистрировала. Поступают роялти, но не в том объеме, который должен был бы быть. Потому что, видимо, они не везде фиксируются. А это все – авторское право. Это должно работать. Пока так. Я надеюсь, что все будет правильно,
– добавила певица.
Когда и от чего умер Виталий Билоножко?
- Напомним, что Виталий Билоножко умер 9 января 2024 года в больнице. У него остановилось сердце.
- Впоследствии жена певца рассказала, что он болел сахарным диабетом. Билоножко госпитализировали, потому что ему стало плохо.
- С народным артистом Украины попрощались 12 января в Национальной филармонии Украины, а похоронили мужчину на Байковом кладбище.