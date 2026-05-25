В інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", Світлана Григорівна заявила, що родина не отримує дохід з композицій Віталія Васильовича.
У нас з правами тяжко. Не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо будуть порядки,
– сказала Світлана Білоножко.
Народна артистка України поділилась, що зараз реєструє всі свої пісні, тож отримує роялті.
І свої, і Віталія – я всі зараз зареєструвала. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути. Тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все – авторське право. Це повинно працювати. Поки так. Я надіюсь, що все буде правильно,
– додала співачка.
Коли й від чого помер Віталій Білоножко?
- Нагадаємо, що Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року у лікарні. У нього зупинилося серце.
- Згодом дружина співака розповіла, що він хворів на цукровий діабет. Білоножка госпіталізували, бо йому стало погано.
- З народним артистом України попрощалися 12 січня в Національній філармонії України, а поховали чоловіка на Байковому кладовищі.