В інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", Світлана Григорівна заявила, що родина не отримує дохід з композицій Віталія Васильовича.

Не пропустіть Після 13 років у шлюбі: відома українська ведуча розлучається з чоловіком

У нас з правами тяжко. Не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо будуть порядки,

– сказала Світлана Білоножко.

Народна артистка України поділилась, що зараз реєструє всі свої пісні, тож отримує роялті.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І свої, і Віталія – я всі зараз зареєструвала. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути. Тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все – авторське право. Це повинно працювати. Поки так. Я надіюсь, що все буде правильно,

– додала співачка.

Інтерв'ю зі Світланою Білоножко: дивіться відео онлайн

Коли й від чого помер Віталій Білоножко?