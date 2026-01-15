Скорее подачка, – Светлана Билоножко пожаловалась на размер своей пенсии

Народная артистка Украины Светлана Билоножко высказалась о своей пенсии. Она призналась, что сумма небольшая.

Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA, передает 24 Канал.

Вы знаете, моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но надбавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе,

– рассказала Светлана Билоножко.

Певица поделилась, что пытается устроить свою жизнь так, чтобы денег хватало на все необходимое, однако добавила, что "мед по рукам не течет".

Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее,

– отметила она.

Билоножко также рассказала, что большинство концертов, которые она дает, благотворительные. Средства собирают на помощь военным.

А если случаются концерты, куда приглашают за гонорар, всегда договариваюсь, чтобы часть средств перевести на поддержку ВСУ. Это для меня обязательно. Потому что тыл тоже фронт, мы не можем сидеть сложа руки. Воинам нужна поддержка, им нужно настроение,

– подчеркнула народная артистка Украины.

Певица отметила, что военные часто просят спеть что-то легкое и веселое или песни о любви, чтобы "хоть немного отвлечься от суровых будней войны".

